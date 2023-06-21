سلطت صحيفة لاكسبرس الفرنسية، الضوء على لحظة وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، إلى مقر حفل إكسبو لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو2030.

وذكرت في تقريرها: “الرئيس قادم! فجأة اندفع الضيوف الى المسرح الذي تحول الى قصر سعودي، الجميع يركض لمصافحة الأمير محمد بن سلمان وطلب الإذن للتصوير معه”.

وأضافت: “هكذا كان ظهور ولي العهد السعودي المبهر في مقرّ حفل إكسبو لترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو”.

وكانت الإندفاع الإعلامي والالتفاف حول ولي العهد خلال الحفل لفت أنظار الجميع، حيث تسابق جميع المتواجدين للتصوير مع سموه.

يذكر أن الموعدُ المقترح للرياض إكسبو، هو الأول من أكتوبر 2030، وحتى نهاية مارس 2031.

إقرأ أيضا:

تهافت دبلوماسيين وضيوف وإعلاميي العالم لالتقاط صورة مع ولي العهد في فرنسا .. فيديو