أوضحت المعالجة النفسية ندى الأطرش، مدى تأثير عمليات التجميل على العلاقة الحميمية بين الزوجين.

وقالت الأطرش خلال برنامج “سيدتي”: “العملية ممكن تؤثر إذا صار هناك تشوه أو ما نجحت العملية”، مشيرة إلى الترهلات التي تحدث جراء عمليات التجميل وغيرها من التشوهات.

وأضافت: “في الزواج في مشاركة جسدية، فممكن في شخص لا يقبل التشوهات والعيوب في جسم شريكه”، مضيفة: “من ضمن الأمور التي حلل فيها الطلاق هي حدوث تشوهات لا يتحملها الطرف الآخر”.

وبخصوص مصارحة الطرف الآخر بماضيه،قالت: “الماضي لا يهم أي طرف من طرفي العلاقة الزوجية، ومن حق الشخص رفض الإفصاح عنه، وكذلك التفاصيل العائلية”.

واستكملت: “الصراحة لا تكون إلا في المراحل الجادة للعلاقة الزوجية وتحديد المساحات المشتركة والمتداخلة مهمة جدا قبل الاعتراف بأمور خاصة للطرف الآخر”.

ندى الأطرش – معالجة نفسية تكشف عن المستوى المطلوب في المصارحة والشفافية بين الزوجين لنجاح الحياة الأسرية@nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/546QBX9f0p — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

ندى الأطرش – معالجة نفسية : الماضي لا يهم أي طرف من طرفي العلاقة الزوجية، ومن حق الشخص رفض الإفصاح عنه .. وكذلك التفاصيل العائلية@nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/e07Zw71BwB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

ندى الأطرش – معالجة نفسية: الصراحة لا تكون إلا في المراحل الجادة للعلاقة الزوجية وتحديد المساحات المشتركة والمتداخلة مهمة جدا قبل الاعتراف بأمور خاصة للطرف الآخر @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/8NweifsdCe — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

ندى الأطرش – معالجة نفسية: كل ما يؤثر في المساحات الخاصة علينا مشاركة الطرف الآخر بها @nadaalatrash197#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/IiN2mFbj2t — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023