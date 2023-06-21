وجه مستشار تسويق وأعمال نصائح للراغبين في إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقال أحمد المسعري، مستشار تسويق وأعمال، إن على الفرد أن يحدد رؤيته وهدفه من المشروع والعملاء المراد جذبهم قبل البدء في تنفيذ المشروع، بجانب التركيز على الجودة التي يقدمها.

وأضاف أن الفرد عندما لا يقرأ الواقع بشكل جيد فأنه مشروعه سيفشل، وأن نجاح أي مشروع يعتمد على تفكير الفرد نفسه، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن المشروعات والمنشآت الصغيرة في نمو خلال الفترة الأخيرة، وأن سبب الإقبال الكبير من الشباب على التجارة هو الفرص الكبيرة المتاحة.

أحمد المسعري – مستشار تسويق وأعمال: المشروعات والمنشآت الصغيرة في نمو خلال الفترة الأخيرة، وسبب الإقبال الكبير من الشباب على التجارة هو الفرص الكبيرة المتاحة@AAlmassari#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/CSUCFIS5l6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

أحمد المسعري – مستشار تسويق وأعمال يكشف عن أسباب فشل بعض المشروعات والمنشآت الصغيرة @AAlmassari#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/2f90XSkhAF — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

أحمد المسعري – مستشار تسويق وأعمال يتحدث عن أبرز أسباب نجاح المشروعات الصغيرة والتخطيط المميز لها@AAlmassari#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/BrkoexoMQX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023