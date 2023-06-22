قرر مصرف باركليز تخفيض تصنيفه لسهم شركة تيسلا من شراء إلى احتفاظ، ما تسبب في تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية، وتسجيل أسوأ جلسة تداول منذ أشهر.

وتراجع سهم الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بنسبة 5% يوم الأربعاء إلى 259 دولارًا، ما يمثل أكبر خسارة يومية له منذ 20 أبريل، على الرغم من أنه لا يزال قريبًا من أعلى سعر له منذ الخريف الماضي.

واستعاد ماسك لقبه كأغنى رجل في العالم وسط الارتفاع الأخير لسهم تيسلا، يمتلك الرجل البالغ من العمر 51 عامًا ثروة قدرها 237 مليار دولار، أي نحو 85 مليار دولار أكثر من أغنى أميركي، لاري إليسون، وخسر ماسك حوالي 5 مليارات دولار يوم الأربعاء مع تراجع سهم تيسلا.