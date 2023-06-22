أعلن نادي النصر القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة الغير الربحية في الجمعية العمومية.

وأوضح النادي أن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة تتضمن:

القائمة المرشحة الأولى :

مسلي آل معمر مرشح للرئاسة.

عبدالله العمراني مرشح نائب الرئيس.

فيصل ابو ساق عضو.

منصور بن زومة عضو.

عبدالعزيز العمران عضو.

أيمن الشهري عضو.

القائمة المرشحة الثانية :

ثامر اليمني مرشح للرئاسة.

عبدالرحمن الخلف مرشح نائب الرئيس.

فارس البلوي عضو.

مناهل المحيميد عضو.

يزيد بن خزيم عضو.

يذكر أن يوم الخميس 22 يونيو يعلن موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية وتبدأ مرحلة الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية من الجمعة 23 يونيو حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي سيعلن فيه مجالس إدارات المؤسسات غير الربحية.