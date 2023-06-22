لفظ أمس الأربعاء حاج مصري، أنفاسه الأخيرة عقب فترة وجيزة من وصوله إلى مكة لأداء مناسك فريضة الحج.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحاج المدعو “جمال عمارة” أصيب بإعياء شديد داخل السكن، نتيجة إصابته بمرض الكبد، ونقل إثر ذلك الى المستشفى، لتعلن وفاته في وقت لاحق، ليدفن في منطقة بين الكعبة وجبل عرفات.

ووصل الحاج إلى المملكة منذ أسبوعين لأداء فريضة الحج، ليتوفاه الله في أقدس بقاع الأرض.

يذكر أن حج هذا العام شهد حادثة مشابهة مع حاج سوري، أصيب بوعكة صحية مفاجئة فقرر ترك وصية مؤثرة لأبنائه، لتتوفاه المنية بعد 3 ساعات فقط.