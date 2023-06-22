وافق لاعب تشيلسي حكيم زياش بشكل نهائي على الانضمام للنصر وسط أنباء تفيد بتردد النصر في التعاقد معه.

وذكر الإعلامي الرياضي بتال القوس أن هناك أنباء تفيد بأن النصر متردد في استقدام زياش، أو مفاضلته مع لاعب آخر .

وكانت إدارة النصر توصلت لاتفاق مع اللاعب المغربي، حكيم زياش، كما سافر فريق المفاوضين من النصر إلى العاصمة البريطانية لندن، تمهيدًا لحسم انتقال زياش من نادي تشيلسي الإنجليزي، والاتفاق على كافة بنود الصفقة.

وانضم زياش (30 عامًا) إلى تشيلسي قادمًا من أياكس الهولندي عام 2020، مقابل 40 مليون يورو، وينتهي عقد نجم المنتخب المغربي مع تشيلسي في يونيو 2025.