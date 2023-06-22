هاجم الإعلامي المصري تامر أمين الفنانة شيرين عبدالوهاب، بسبب تعليق ساخر لها على المسرح في إحدى الحفلات في محافظة جدة.

وقال «أمين» إن شيرين عبدالوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتًا رائعًا، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة.

وأشار إلى تعليق شيرين أثناء دخولها المسرح بحفل لها بمدينة جدة ، إذ قالت: «الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه».

وتابع : «رغم أن الكلام ده لا يجب أن يقال على أي مسرح، لكن اللي زاد الطين بلة إن الكلام ده كان في السعودية».

وأضاق: «أرجوكي حافظي على نفسك من نفسك، إنتي حاجة حلوة ما تضيعيهاش بإيديك».