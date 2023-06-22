دعا جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ومحلل قنوات سكاي سبورتس الحالي إلى منع عقد صفقات انتقال اللاعبين إلى دوري روشن للمحترفين، خاصة من الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

وقال جاري نيفيل في تصريحات لـ “بي بي سي سبورت”: “يجب على الدوري الإنجليزي الممتاز أن يفرض حظرًا فوريًا على الانتقالات إلى المملكة”

وأضاف “يجب على الدوري الإنجليزي الممتاز فرض حظر فوري على عمليات النقل إلى المملكة لضمان عدم تلف سلامة اللعبة”.

يجدر الإشارة إلى أن دوري المحترفين أصبح وجهة مفضلة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية بعد انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر وكريم بنزيما ونجولو كانتي إلى الاتحاد.

وتعرضت صفقات انتقال لاعبي كرة القدم إلى المملكة والتي بات صداها يتردد في جميع أنحاء العالم لهجوم غير مبرر .