تمكنت طائرات كندية من رصد أصوات تحت الماء خلال عمليات البحث عن غواصة مفقودة منذ الأحد وعلى متنها خمسة أشخاص قرب حطام سفينة تايتانيك في المحيط الأطلسي.

وقال خفر السواحل الأمريكيون في حسابهم على تويتر أن “طائرة بي-3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات، كما أن هذه العمليات “أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة”.

وأفادت مجلة “رولينغ ستون” أن طائرة “بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع”.

وتستمر عملية البحث أملا بإنقاذ أمريكي وفرنسي وبريطاني وباكستانيين اثنين على متن غواصة سياحية في رحلة لتفقد حطام سفينة تايتانيك، ومن بين الأشخاص الموجودين في الغواصة رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ البالغ 58 عاما الذي أعلن عبر إنستغرام مشاركته في الرحلة الخارجة عن المألوف.