شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة له عبر حسابه على تويتر من محطة الفضاء الدولية وهو يمارس “اليوغا”، بمناسبة اليوم العالمي لهذه الرياضة

وظهر النيادي وهو يؤدي تمارين من هذه الرياضة الروحية، حيث علق عليها بالقول إنها: “إهداء لكل محبينها في اليوم العالمي لليوغا”.

وقال أنها: “تعتبر من النشاطات المفضلة عندي لأنها تفيد العقل والجسم في الوقت نفسه.. تحسن اللياقة البدنية، وتزيد القدرة على التركيز وتقلل من التوتر، وخبرونا عن حركتكم المفضلة في اليوغا؟”

وبدا النيادي في الصورة وهو يجلس إلى جانب أجهزة إلكترونية في المحطة مؤديا حركات يوغا، حيث ظهر مغمضا عينيه كما تقتضي هذه الرياضة.