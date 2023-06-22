تشهد المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، إقبالاً كبيرًا حيث تجاوزت أسعار دخول المباراة ألف دولار على منصات البيع الإلكترونية، بعد أن كانت 40 دولارا بمجرد طرحها.

ويُشار إلى أن هذا الارتفاع الكبير جاء بعد إعلان مالك النادي جورج ماس، موعد المباراة المرتقبة التي ستقام في 21 من يوليو المقبل على ملعب لوكهارت أمام فريق كروز أزول المكسيكي.

وعلى الرغم من أن إنتر ميامي يأتي في المركز الأخير للدوري الأمريكي وتعرض لست خسائر على التوالي، لكن الحماس في المدينة بلغ أقصاه بوصول ميسي الذي قد ينضم إلى ناديه الجديد في الخامس من يوليو المقبل، ورفع أسعار تذاكر جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.

وانتقل سعر تذاكر الدخول لمباراة كأس الدوريات بين إنتر ميامي وكروز أزول من نحو 40 دولارا ليتجاوز 500 دولار، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن انضمام ميسي، ولا توجد تذاكر حالياً بأقل من ألف و100 دولار على منصات البيع الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ 35 عامًا، سيوقع على عقد مع إنتر ميامي لمدة عامين ونصف بقيمة تتراوح بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار سنويًا مع وجود بند يسمح بالتمديد حتى 2026.