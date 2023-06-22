أكد مستشار الموارد البشرية رضوان الجلواح أن نفسية الموظف فوق كل اعتبار، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي للاستقالات هي المدير المباشر وليس الراتب.

وقال الجلواح:” نفسية الموظف فوق كل اعتبار حتى وإن كان راتبه ١٠٠ ألف، إذا كان المدير يعامل الموظف بشكل سئ وجالس على الغلطة الواحدة وغيرها من أنواع الضغوطات في العمل”

وأضاف ” نسبة كبيرة من الاستقالات تكون بسبب المدير المباشر بسبب تسلطه على الموظف وقد يكون أيضا بسبب ضعف شخصيته ففي حال كان الموظف قوي الشخصية والمدير شخصيته ضعيفة يحاول كبح جماحه وتقييده”