رسمت جموع المعتمرين اليوم الخميس، هندسة إلهية بانسيابية عالية داخل صحن الطواف في أجواء تحفها السكينة والطمأنينة والخشوع، وفي وسط رعاية جليلة من القيادة الرشيدة وتنظيم متقن لخدمتهم وراحتهم.

النفوس التي لاذت بمولاها طمعًا ورجاءً في صحن الطواف يؤدون مناسكهم بكل راحة وطمأنينة، طامعين في عفو الله، وطالبين المثوبة.

وعلى الرغم من الازدحام الشديد، سعي المعتمرين بين الصفا والمروة بهمة وحيوية وحماس ملفت.