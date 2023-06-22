كشفت تقارير أن صندوق الاستثمارات الحكومي البحريني (ممتلكات) سيشتري أسهما ممتازة وضمانات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (510.48 مليون دولار) في شركة مكلارين لصناعة السيارات من صندوق الاستثمارات العامة وآريس مانجمنت.

وقال التقرير إن ذلك لن يؤدي إلى ضخ أي أموال جديدة في مكلارين، مضيفا أن إعلانا من صندوق ممتلكات بشأن الصفقة سيصدر الخميس، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وسيؤدي الشراء إلى زيادة حصة الأغلبية التي يملكها صندوق ممتلكات في مجموعة مكلارين، التي تضم الشركة البريطانية المصنعة للسيارات عالية الأداء بالإضافة إلى فريق مكلارين ريسينج.