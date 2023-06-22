أعلنت كلية المسجد النبوي عن فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات للعام الدراسي 1445 هـ، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1444/12/7 هـ إلى 1445/1/2هـ .

وحددت الكلية الأقسام المتاحة وهي: قسم الشريعة للطلاب والطالبات، وقسم القرآن وعلومه للطلاب، وقسم السنة وعلومها للطلاب، وقسم العقيدة للطلاب، وقسم اللغة العربية للطلاب.

ودعت الكلية الطلاب والطالبات الراغبين بالتسجيل الدخول للطلاب عبر الرابط: من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، وللطالبات عبر الرابط: ‏من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا .