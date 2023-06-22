أكد الاختصاصي النفسي عبد الملك التركي أن توهم المرض يعد مرضا نفسيا ويندرج تحت الوسواس وهو مرض نفسي.
وقال التركي أن التوهم بالمرض لا يجلب المرض نفسه والدليل على ذلك أن الشخص الذي يشعر بنغزات عند ذهابه للمستشفى يطمئنه الأطباء بأنه بخير ولا يوجد به أي مرض.
ولفت التركي إلى أن بعض من تصل أعمارهم 65 وأعلى قد يدّعون المشاكل للبحث عن الاهتمام من قبل الأبناء .
فيديو | الاختصاصي النفسي عبد الملك التركي: توهم المرض يعد مرضا نفسيا.. وبعض من تصل أعمارهم 65 وأعلى قد يدّعون المشاكل للبحث عن الاهتمام من قبل الأبناء#الراصد pic.twitter.com/ihoaHIA74U
— الراصد (@alraasd) June 21, 2023
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