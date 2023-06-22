تلقى أحد أوائل مرضى كوفيد الذين أصيبوا بالفيروس دولارات فيدرالية من الحكومة الأمريكية لتمويل البحث المشتبه في التسبب في الوباء، في وقتٍ سابق .

وتفصيلاً، كان “بن هو” أحد العلماء الذين عملوا في معهد ووهان لعلم الفيروسات، ومرضًا في نوفمبر 2019 بسبب فيروس كورونا المشتبه به، ثم تلقى منحة حكومية للبحث في كيفية إصابة فيروسات كورونا بالبشر.

وكشفت تقارير المخابرات الأمريكية في الأسبوع الماضي أن ثلاثة من المرضى الصينيين الأوائل الذين ظهرت عليهم أعراض تتوافق مع “كوفيد” عملوا في أبحاث فيروس كورونا في WIV، بما في ذلك الدكتور “هو”

ويُذكر أن المشاريع البحثية التي شملت السيد هو في فريق الاستقصاء، تمتعت بسنوات من التمويل الفيدرالي الأمريكي بالملايين للتحقيق في فيروسات كورونا.

وقال رئيس White Coat Waste أنتوني بيلوتي: “لقد كشف تحقيقنا بموجب قانون حرية المعلومات وفوزنا في دعوى قضائية ضد المعاهد الوطنية للصحة عن سلاح التدخين النهائي للوباء.

وأضاف:” بن هو الذي تموله الحكومة الأمريكية في اختبار اكتساب الوظائف في ووهان – المريض المحتمل صفر في مختبر ووهان .”

وبدوره، أكد أن إنفاقه المهدر على تجاربه المتهورة على الحيوانات من المحتمل أنها تسببت في حدوث تسرب في المختبر لـ كوفيد.”