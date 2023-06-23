ألقت شرطة محافظة الطائف القبض على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

كما ضٌبط وبحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.