وجه المحامي محمد الغامدي، اليوم الخميس، رسائل تحذيرية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد واقعة مقلب العامل السوداني، التي أدت إلى القبض على الشخصين المتورطين فيه.

وأكد الغامدي على ضرورة التأكد قبل نشر أي محتوى قد يصل بك للسجن والغرامة والعقوبات وهذا ما لاحظناه في الفترة الماضية.

وقال المحامي، أنه يعتقد أن الشباب الموجودين في المقطع ما كانوا يتوقعون هذا الصدى وأن يصل بهم للسجن، إلا أن الجهل لا يعفي من العقوبة.

كما وجه رسالة للمقيمين قائلا: أهلا ومرحبا بكم بين إخوانكم في دولة تقيم العدل والعدالة وتأكدوا أن كل مخالف سيعاقب، وأي محتوى يمس الحياة الخاصة والآداب العامة والقيم الدينية يعاقب عليه القانون مهما كانت المنصة التي تم نشره عليها.