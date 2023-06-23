أكد خفر السواحل الأمريكي أن كمية الأوكسجين على متن الغواصة المفقودة “تيتان” نفدت بالفعل ظهر اليوم الخميس.

وبالرغم من نفاد الأوكسجين من الغواصة المفقودة لاستكشاف سفينة تايتانك، تلقى طاقم طائرة من طراز B787 رسالة من إدارة المراقبة الجوية تقول: “نرجو منكم النظر حولكم جيدا، أنتم في منطقة الغواصة لدواعي البحث”.

وكانت الشركة المشغلة للغواصة “أوشن غيت” أوضحت أن الأوكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة في حالة الطوارئ.

يذكر أن “تيتان” اختفت وعلى متنها 5 أشخاص بعد وقت قصير من بدء هبوطها، الأحد الماضي، إلى موقع حطام سفينة تيتانيك الشهيرة التي غرقت عام 1912 وهي على عمق نحو 3810 أمتار.