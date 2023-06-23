قامت الخطوط الجوية التركية باتخاذ إجراء ضد أحد مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك لقيامه بتصرف غير لائق على متن طائرة.

وقامت الخطوط التركية بوضع مشهور تيك توك على القائمة السوداء إثر قيامه بتصرفات غير لائقة على متن الطائرة لزيادة عدد المشاهدات.

وظهر مشهور التيك توك بتصرفات غريبة أثناء تناوله الطعام على متن الطائرة، حيث أخذ يستخرج قطع من اللحم من داخل ملابسه قبل أن يتناولها.

#الخطوط_التركية تضع أحد مشاهير برنامج الـ #TikTok في القائمة السوداء بعد قيامه بتصرفات غير لائقة على متن الطائرة حسب تصريحهم لزيادة عدد المشاهدات.

ما رأيكم بهذا التصرف؟

وهل يستحق عن يضع في القائمة السوداء؟#عن_الطيران ✈️ pic.twitter.com/R53d8hllWq

— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) June 22, 2023