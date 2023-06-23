قامت الخطوط الجوية التركية باتخاذ إجراء ضد أحد مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك لقيامه بتصرف غير لائق على متن طائرة.

وقامت الخطوط التركية بوضع مشهور تيك توك على القائمة السوداء إثر قيامه بتصرفات غير لائقة على متن الطائرة لزيادة عدد المشاهدات.

وظهر مشهور التيك توك بتصرفات غريبة أثناء تناوله الطعام على متن الطائرة، حيث أخذ يستخرج قطع من اللحم من داخل ملابسه قبل أن يتناولها.

 