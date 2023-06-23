أضافت مرسيدس جي كلاس تعديلاً جديداً مخصصا للطرقات الوعرة، تركز على الأداء الرياضي والمظهر الخارجي القوى.

وحولت الشركة الأمريكية مرسيدس AMG G63 إلى شاحنة ضخمة بصندوق تخزين خلفي كبير تم تجهيزه بالعديد من المعدات الخاصة للرحلات الخاصة في الطرقات الوعرة، مع زيادة طول قاعدة العجلات بنحو 508 مم، مع العديد من المصابيح الخارجية الإضافية لتعزيز الرؤية الليلية.

حصلت أيضاً شاحنة مرسيدس G63 على مصد أمامي جديد من الفولاذ يتميز برافعة لسحب المركبات الأخرى، مع عجلات رياضية بقياس 18 إنش ترتبط بإطارات للطرق الوعرة بقياس 38 إنش، وصولاً للمقطع الخلفي حيث نرى المصد الخلفي الجديد مع العجلة الاحتياطية المثبتة على غطاء الصندوق الخلفي.

كما زادت طول سيارة مرسيدس لتتحول إلى شاحنة بصندوق خلفي كبير، حصلت مرسيدس G63 أيضاً على نظام تعليق جديد من شركة Bilstein لتعزيز أداء الشاحنة على الطرق الوعرة، وتوفر الشركة الأمريكية إمكانية الحصول على نظام مكابح أكثر قوة كتجهيز اختياري.

وتمتلك النسخة الجديدة من مرسيدس جي كلاس محرك V8 بسعة 4.0 لتر توين تربو، يولد قوة 577 حصان مع 850 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ينقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي للعجلات.

توفر شركة Pit26 شاحنات مرسيدس جي كلاس المعدلة بسعر يبدأ من 385 ألف دولار (1.4 مليون ريال) ويزداد السعر وفقاً للعديد من التجهيزات الاختيارية التي توفرها الشركة الأمريكية.