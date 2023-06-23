توفى مغني الراب الأميركي بيج بوكي، أثناء إحيائه حفلًا غنائياً بولاية تكساس الأميركية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الرابر”، البالغ من العمر 48 عاما وهو يأخذ نفساً عميقاً أمام الميكروفون الذي حمله، قبل أن يغمى عليه ويسقط على ظهره، وعلى الفور هرع المسعفون إليه لكن دون جدوى.

اكتسب بيج بوكي، المعروف بعدد كبير من الألقاب بما في ذلك “بيج بوبو” و”بودينا”، شهرة محلية في أواخر التسعينيات كعضو في فرقة Screwed Up Click، وهي مجموعة أصدقاء تحولت إلى موسيقى الراب بقيادة الدي جي سكرو.