شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك أثناء عطلتها الصيفية في تونس.

وظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة علي شاطئ البحر مرتدية توب شيفون مكشوف أبرز أنوثتها ، وتركت شعرها منسدلا بطريقه تتناسب مع إطلالتها، مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن ياسمين الخطيب تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.