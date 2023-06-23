تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط أخطر قرد في الهند أخيرًا، بعد أن كافحت الدولة للسيطرة عليه حتى أنها أعلنت عن مكافأة ضخمة لمن يقبض عليه بعد ترويع شعب الهند.

قام القرد العدواني بسلسلة من الهجمات على مدى أسبوعين قبل أن يتم القبض عليه في ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

عثر خبراء الحياة البرية على القرد باستخدام طائرة بدون طيار وأطلقوا النار عليه بسهم مهدئ قبل القبض عليه وحبسه في قفص، بحسب مانشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

تم تقديم مكافأة نقدية بقيمة 21000 روبية هندية للقبض على الرئيسيات بعد أن هاجم ما لا يقل عن 20 شخصًا ، من بينهم ثمانية أطفال.