أوضحت المطربة المصرية بوسي تفاصيل معرفتها بوفاة والدها وسبب علمها بخبر وفاته بعدها بيومين.

وقالت بوسي: “ساعة وفاة أبويا كنت تعبانة وعندي نزلة معوية وقفلة تليفوني وكنت معلقة محاليل ومحدش كان عارف يوصل لي وعرفت بعدها بيومين”.

وتابعت أنها بعد تعافيها فتحت المحمول لتجد رسائل وتم إخبارها بعمل جنازة والعزاء، قائلة: “سألت لو عليه ديون لحد يبلغوني ادفعها وعرفت أنه مش مديون”.

وأضافت: “كنت بشوف أبويا لما بنزل الزقازيق وكنت بقالي فترة مشوفتوش ممكن سنين بس مش طويلة، وكان نفسي أكون جنبه قبل وفاته ولكن هو طول الوقت مكنش موجود ومش حاسة بالذنب تجاهه وعمري ما قصرت معاه”.