استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وظلت كما هي ولم تشهد أي تغيير كبير في الأسعار لكنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي 3%؛ بسبب المخاوف حيال الطلب على الوقود بعد زيادة أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع يلوح في الأفق للفائدة الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات، أو 0.1%، إلى 74.07 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 00:26 بتوقيت غرينتش،

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أو 0.2%، إلى 69.40 دولارا.