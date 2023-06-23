كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المشارك (سنة) لحملة الثانوية وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي.
وأوضح المعهد شروط التسجيل:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.
3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية %70 كحد أدنى.
4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.
6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة.
7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30.
8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور.
9- أن يكون حاصل على درجة القدرات العامة 60 فأكثر.
10- أن لا يكون مضى على اخر اختبار القدرات العامة اكثر من 5 سنوات.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح حاليا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وذلك من خلال الموقع.
ابغه اعرف متى يفتح التقديم