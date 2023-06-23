كشف المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المشارك (سنة) لحملة الثانوية وذلك للتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي.

وأوضح المعهد شروط التسجيل:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي.

3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية %70 كحد أدنى.

4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة.

6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة.

7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30.

8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) و رقم (7) من نظام المرور.

9- أن يكون حاصل على درجة القدرات العامة 60 فأكثر.

10- أن لا يكون مضى على اخر اختبار القدرات العامة اكثر من 5 سنوات.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح حاليا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وذلك من خلال الموقع.