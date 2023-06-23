أفاد خفر السواحل الأمريكي أن غواصة “تيتان” المفقودة في المحيط الأطلسي قبل أيام، قد تعرضت على الأرجح لانفجار كارثي؛ أودي بحياة ركابها الخمسة.

وكان خفر السواحل الأمريكي، قدم أمس الخميس، تعازيه لعائلات من كانوا على متن الغواصة، مُشيرًا إلى أن الحطام الذي عثرت عليه مركبة البحث الإلكترونية هو من الجسم الخارجي للغواصة، حيث كان على مسافة تبعد حوالي 1.600 قدم (487 كيلو مترا) من مقدمة السفينة “تيتانيك”.

وقال خبير الغواصات المأهولة الروسي، أناتولي ساغاليفيتش:” من الممكن أن يكون سبب الحادث الذي تعرضت له غواصة “تيتان”، ناجمًا عن تصدّع هيكلها وتشظيه تحت ضغط الماء الهائل في الأعماق.

فيما أفاد خفر السواحل الأمريكي بأن الحطام الذي تم العثور عليه كان من غواصة “تيتان”، وكشف تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

كما ذكرت شركة “أوشن غيت إكسبيديشن”، أنها تعتقد أن السائحين الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد قد ماتوا.

يُذكر أن الغواصة “تيتان” اختفت يوم الأحد الماضي في مياه المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص، في طريقها لتوثيق حطام سفينة “تايتانيك” التي غرقت قبل أكثر من قرن، وتجري عملية بحث وإنقاذ محمومة لتحديد موقعها واستعادتها.