كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن الآثار السلبية لرياح البوارح، لافتًا أن مسرحها الجغرافي عادة يكون في المنطقة الشرقية .
وقال المسند في تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر:” أن الآثار السلبية لرياح البوارح هي :
1: تدن مدى الرؤية الأفقية.
2: تسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى نحو 3 م.
3: تلوث الأجواء بالعوالق الترابية.
4: ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو.
5: تساهم في تسريع زحف الرمال.
6: خسائر مادية جراء عمليات تنظيف المباني المتكررة.
وأوضح أنه عادةً يكون المسرح الجغرافي لرياح البوارح الشمالية والمثيرة للغبار في المنطقة الشرقية، وتتوسع حتى تؤثر على جنوبي العراق والكويت، وربما تمتد تأثيرها حتى البحرين وقطر و الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو .
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