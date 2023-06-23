كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، عن الآثار السلبية لرياح ⁧‫البوارح‬⁩، لافتًا أن مسرحها الجغرافي عادة يكون في المنطقة الشرقية .

وقال المسند في تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر:” أن الآثار السلبية لرياح البوارح هي :

1: تدن مدى الرؤية الأفقية.

‏2: تسبب أمواجاً قد يصل ارتفاعها إلى نحو 3 م.

‏3: تلوث الأجواء بالعوالق الترابية.

‏4: ارتفاع أعداد مراجعي المستشفيات بسبب أمراض الحساسية والربو.

‏5: تساهم في تسريع زحف الرمال.

‏6: خسائر مادية جراء عمليات تنظيف المباني المتكررة.

وأوضح أنه عادةً يكون المسرح الجغرافي لرياح البوارح الشمالية والمثيرة للغبار في المنطقة ⁧‫الشرقية‬⁩، وتتوسع حتى تؤثر على جنوبي ⁧‫العراق‬⁩ والكويت‬⁩، وربما تمتد تأثيرها حتى ⁧‫البحرين‬⁩ وقطر‬⁩ و ⁧الإمارات‬⁩ خلال شهري ⁧‫يونيو‬⁩ ويوليو‬⁩ .