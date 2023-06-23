أعلنت شركة نيوم عن فتح باب التسجيل في (برنامج نيوم للابتعاث المنتهي بالتوظيف – الدفعة الخامسة) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة، من شباب وشابات منطقة تبوك، للإنضمام إلى أفضل (100) جامعة في العالم (ابتعاث داخلي أو خارجي) وذلك بعد حصولهم على فرص عمل في المشروع.

وأوضحت الشركة أن مسارات الابتعاث هي :

إدارة الأعمال

– المحاسبة

– الاقتصاد

– إدارة المخاطر

– القانون

– الضيافة

– إدارة المشاريع

– إدارة الإنتاج

– إدارة السياحة الدولية

– استدامة الأعمال

– إدارة الإمدادات

– المالية

– الدراسات المالية

– الهندسة البحرية

– علوم وهندسة المواد

– هندسة إنشائية

– هندسة الطيران

– الموانئ والنقل البحري

– خدمات الركاب والمحطات

– إدارة الطيران، وغيرهم.

وأفادت بأن شروط التقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائق طبيا.

– أن يكون المتقدم من منطقتي نيوم وتبوك.

– أن تكون شهادة الثانوية العامة مصدره من إدارة تعليم تبوك.

– أن يكون خريج عام 2022 أو 2023.

– أن تكون درجة اختبار القدرات العامة 80 فأعلى.

– أن يكون المعدل التراكمي في الثانوية 90% فأعلى، وغيرهم من الشروط .

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن ويستمر حتى الخميس 1444/12/20هـ (الموافق 2023/7/8م)، من خلال الموقع .