أكد إختصاصي الأمراض الصدرية وحيد أحمد أنه في حال توقف الموجودين في الغواصة تايتن عن الحركة والكلام مع التنفس البطيء يقلل ذلك من استهلاك الأكسجين.

وقال أحمد :” عدم الحركة والكلام والتنفس بشكل بطئ، بحيث نحافظ قدر الإمكان على الاستقالابات بالحد الأدنى من هنا ربما نزيد نسب دقيقة لتحمل الجسم لنقص الأكسجين”

وأضاف ” الحفاظ على الهدوء وعدم القلق والتوتر في مثل هذه الأمور صعب جدا فإذا استخدم الشخص الحركة المستمرة هنا سيزيد استهلاك الأكسجين وستقل فرصته في النجاة ”