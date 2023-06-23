أكد إختصاصي الأمراض الصدرية وحيد أحمد أنه في حال توقف الموجودين في الغواصة تايتن عن الحركة والكلام مع التنفس البطيء يقلل ذلك من استهلاك الأكسجين.
وقال أحمد :” عدم الحركة والكلام والتنفس بشكل بطئ، بحيث نحافظ قدر الإمكان على الاستقالابات بالحد الأدنى من هنا ربما نزيد نسب دقيقة لتحمل الجسم لنقص الأكسجين”
وأضاف ” الحفاظ على الهدوء وعدم القلق والتوتر في مثل هذه الأمور صعب جدا فإذا استخدم الشخص الحركة المستمرة هنا سيزيد استهلاك الأكسجين وستقل فرصته في النجاة ”
إختصاصي الأمراض الصدرية وحيد أحمد: توقف الموجودين في #الغواصة_تايتن عن الحركة والكلام مع التنفس البطيء يقلل من استهلاك الأكسجين#العربية pic.twitter.com/WL6PgQbkIH
— العربية (@AlArabiya) June 23, 2023
الغواصه اتلفت بالظغط ماله علاقه الاكسجين