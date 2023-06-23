أقدمت فتاة على إعلان تخرجها بالقوة بعد أن رفضت عميدة الجامعة إعلان اسمها ضمن كشوف المتخرجات في حفل تخرج بإحدى الجامعات.

وظهرت الفتاة الغاضبة وهي تختطف مكبر الصوت من عميدة الجامعة بعنف شديد بعدما رفضت إدراج اسمها ضمن المتخرجات لتعلن اسمها وبياناتها أمام الجميع وأنها قد تخرجت أسوة بزميلاتها.

وبعد أن أنهت الطالبة حديثها قامت بإلقاء مكبر الصوت أرضاً وغادرت الحفل وسط دهشة واستغراب جميع الحضور