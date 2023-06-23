أقدمت فتاة على إعلان تخرجها بالقوة بعد أن رفضت عميدة الجامعة إعلان اسمها ضمن كشوف المتخرجات في حفل تخرج بإحدى الجامعات.
وظهرت الفتاة الغاضبة وهي تختطف مكبر الصوت من عميدة الجامعة بعنف شديد بعدما رفضت إدراج اسمها ضمن المتخرجات لتعلن اسمها وبياناتها أمام الجميع وأنها قد تخرجت أسوة بزميلاتها.
وبعد أن أنهت الطالبة حديثها قامت بإلقاء مكبر الصوت أرضاً وغادرت الحفل وسط دهشة واستغراب جميع الحضور
بن أبوها وربي عجبتني عيال الزق البيض كلهم يكرهون أهل البشرة السوداء مدري مين اللي أخرجهم من بطون أمهاتهم هل هي من الطبيعة نفس ما يزعمون أو هي من الخالق البارئ جعلهم الحمى
كفو عليها
كفو عليها
رفضت عميدة الجامعة إعلان اسمها ضمن كشوف المتخرجات في حفل تخرج بإحدى الجامعات ***!!!!!!!!
بسبب العنصرية والحقد الدفيين ***
ينص القانون الثالث من قوانين نيوتن للحركة في الميكانيكا التقليدية، على أن القوى تنشأ دائمًا بشكل مزدوج. حيث يكون لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار وعكسه في الاتجاه.
يعني كدا تخرجت !!!!!!!!!
وش السبب؟؟