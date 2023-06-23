كشفت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بريدة، ووادي الدواسر.

وأوضحت المجموعة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

– صيدلي إكلينيكي (بريدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

– أخصائي خدمة اجتماعية (وادي الدواسر): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمات الاجتماعية.

– شهادة البكالوريوس في تخصص التغذية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الإلكتروني للتوظيف، لافتة أن التقديم مستمر حتى ٢١ أغسطس من خلال الموقع .