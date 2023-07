ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة جديدة وهذه المرة خلال استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض.

وتفصيلاً، وضع بايدن يده على قلبه خلال عزف الوطني الهندي أثناء ترحيبه برئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض، في أحدث زلة برتوكوليه للرئيس، تسببت له في مشهد محرج .

ويُشار إلى أن الموقف المحرج حدث بحضور حوالي 7 آلاف شخص، هم ضيوف الحفل الذي أقيم على شرف مودي، حيث عزفت له فرقة من الحرس القديم التابع لجيش الولايات المتحدة موسيقى وطنية، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وظهر بايدن عندما بدأت النغمات الأولى للنشيد الوطني الهندي، وهو يرفع يده اليمنى إلى صدره الأيسر، وتركها هناك لمدة 15 ثانية تقريباً، ثم خفضها ببطء، مدركاً على ما يبدو أن الفرقة لم تكن تعزف النشيد الوطني الأمريكي.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لبايدن حيث أنه تعرض لمواقف محرجة عديدة في السابق، مثل نسيان بعض أسماء المسؤولين، أو ارتكاب أخطاء بروتوكولية، أو زلات لسان عند الحديث مع قادة من أنحاء العالم.

Biden, alongside Indian Prime Minister Narendra Modi, slowly lowers his hand from his heart after realizing they're playing the Indian national anthem first pic.twitter.com/hcb0cpjFmN

— RNC Research (@RNCResearch) June 22, 2023