ظهرت فتاة مصرية خلال حفل تخرجها وهي ترتدي فستانًا من النقود، أهداه لها والدها تكريمًا لحصولها على ليسانس الآداب في الآثار.

والمقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل أثار غضبًا واسعًا بين النشطاء، حيث انتقد البعض طريقة احتفال الوالد بتخرج ابنته، معتبرين أن الفيديو مستفز ومحاولة “لركوب الترند”.

بينما رأى آخرون أن من حق الوالد وابنته الاحتفال بالطريقة التي يرونها صحيحة طالما لم يتعديا على أحد.

والجدير بالذكر أن الطالبة نورا عادل التي ظهرت في الفيديو بروب مصنوع من النقود قالت إن التعليقات مؤذية، لافتة أن الأمر لا يعدو كونه طريقة للاحتفال من أسرتها بنجاحها.