كشف مستخدمو هواتف آيفون عن بعض المفاجآت المخفية داخل أيقونات تطبيقاتهم، ما أسعد العملاء بعد الكشف عن بعض الرسوم التوضيحية الذكية والميزات الكامنة.

وهناك 7 تفاصيل سرية لتصميم آيفون، بحسب ما أشار موقع Gadget Hacks.

حيث أن أيقونة الساعة على الهواتف الذكية كانت في الواقع ساعة تناظرية عاملة مصممة لتعكس منطقتك الزمنية الأساسية، كما أن عقرب “الثواني” الموجود على مدار الساعة يتحرك باستمرار، مما يقلد مرور الوقت.

وفي ملاحظة مماثلة، تعد أيقونة تقويم Apple أيضاً تقويماً فعالاً وستعرض التاريخ الصحيح على وجهها.

في السابق، كان التطبيق يشير دائماً إلى أنه كان 17 يوليو وهو اليوم الذي قدمت فيه شركة Apple iCal لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ونماذج المكاتب في عام 2002.

ويحتوي رمز خرائط “أبل” أيضاً على تاريخ مثير للاهتمام مع التطبيق الأصلي الذي يصور 1 Infinite Loop، وهو موقع المقر الرئيسي لشركة “أبل” منذ فترة طويلة في سان خوسيه.

لكن مع الانتقال إلى مقر الشركة الجديد المعروف على نطاق واسع باسم Apple Park في عام 2017، تم تحديث أيقونة الخرائط لتصوير قطعة من سفينة الفضاء بدلاً من ذلك.

واكتشف المستخدمون تفاصيل مخفية أخرى في أيقونة المصباح اليدوي، حيث يتم تبديل مفتاح المصباح إلى “تشغيل” أو “إيقاف” اعتماداً على وقت استخدام الميزة ويتحول الرسم التوضيحي أيضاً إلى اللون الأزرق عند تشغيل الضوء.

لكن على الرغم من أن شركة “أبل” ربما لم تخترع البودكاست، إلا أن الكلمة عبارة عن مزيج ذكي من “iPod” و “البث” وقد تم تصميم التطبيق ليعكس ذلك.

ويحتوي تطبيق Apple Podcasts على حرف i صغير به هالتان موضحتان حوله. وحرف “i” هو تكريم لجهاز iPod، ويمكن أيضاً تفسيره على أنه ميكروفون.

كما يوجد رسم آخر ذكي على واجهة تطبيق Voice Memos. ومن المفترض أن تكون الموجة الصوتية هي نفس الموجة التي سيحصل عليها الشخص إذا قام بتسجيل كلمة “تفاحة” كملاحظة صوتية.

حتى أن بعض المضاربين افترضوا أن الشكل الموجي المحدد يأتي من ستيف جوبز قائلاً “آبل” تكريما لذكراه.

وهناك تطبيق يسمى “TestFlight ” والذي يتيح لمطوري التطبيقات التابعين لجهات خارجية اختبار تقنيتهم التجريبية.

وكان الشعار في السابق عبارة عن مروحة بثلاث شفرات، لكن التحديث الجديد شهد تحوله إلى رسم توضيحي لمخطط الدفع البحري.