يمكن اتباع بعض الحيل لتجنب البعوض، من بين تلك الحيل تجنب ارتداء ألوان معينة والتي تكون أقل جذبا للبعوض

وتزدهر الحشرات القارضة في الطقس الحار كما يفضل البعوض المناطق المظلمة، ما يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة.

وقال زاهد عدنان، من Plant Bible، لـ Homes & Gardens إن الملابس البيضاء يمكن أن تبرد الجلد بطريقة يمكن أن تساعد في درء الحشرات المزعجة.

وأضاف : “الألوان الداكنة تميل إلى الاحتفاظ بالحرارة، وينجذب البعوض إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث منه بشكل طبيعي. لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للبعوض”.

وأضاف أنه يجب عليك التفكير في صنع أثاثك الخارجي أو حتى نباتات ذات ألوان فاتحة في حديقتك.

فيما أكدت الدكتورة زوي ويليامز إن اللون الآخر الذي يجب تجنب ارتدائه خلال أمسيات الصيف هو اللون الأحمر، مشيرة إلى إنها ترى الصبغة الحمراء في الجلد وهذا ما يجذبها إلينا. من خلال ارتداء اللون.