اكتشف فريق من العلماء نوعين من الفيروسات التاجية الجديدة التي يمكن أن تنقلها الخفافيش.

حيث تم اكتشاف CD35 و CD36 في عينات مأخوذة من 112 خفاشًا مستديرًا كبيرًا تم التقاطها في كهوف عبر جنوب الصين بين مارسوأبريل 2021.

كانت سبعة من الخفافيش التي تم أخذ عينات منها تحمل فيروسي كورونا المكتشفين حديثًا ، وكلاهما لهما نفس الطفرة التي جعلتCovid-19 معديًا للغاية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن الوباء العالمي القادم قد يقتل أشخاصًا أكثر مما فعل Covid-19.

حيث أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “إن خطر ظهور مُمْرِض آخر مع إمكانية أكثر فتكًا لا يزال قائمًا. عندما يطرق الوباء القادم،وسيحدث يجب أن نكون مستعدين للرد بشكل حاسم وجماعي ومنصف”.