هبطت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة وسجلت مستوى قياسيًا متدنيًا جديدًا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أمس، في تراجع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووصلت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015، نحو 1.3 بالمئة من إغلاق الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27 بالمئة تقريبا مقابل العملة الأمريكية هذا العام.

يُذكر أن المركزي التركي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة .

وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة حفيظة غاية أركان، التي عينها أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.