أثار رئيسا “تويتر” و”ميتا”، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ، حالة واسعة من الجدل عبر الشبكتين بعدما تبادل الاثنين عبر حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، الدعوة للمبارزة جسدياً في قفص.

حيث أعلنت ميتا بعد فترة من استحواذ ماسك على تويتر؛ عن خطتها لإطلاق منصة اجتماعية مشابهة قائمة على النصوص من شأنها أن تنافس “تويتر” مباشرة.

منذ هذا الإعلان، ضاعف الملياردير الأمريكي التغريدات على “تويتر” ضد مارك زوكربيرغ، حتى وصلت الأمور للذروة بينهما

نشر إيلون ماسك على حسابه رسالة جاء فيها “أنا جاهز للقتال في قفص. لول (عبارة مختصرة تعني الضحك)”، في إشارة إلى القفص الذي تقام فيه معارك الفنون القتالية المشتركة.

فيما رد مارك زوكربيرغ، على “إنستغرام”، بلقطة شاشة لرسالة إيلون ماسك، متبوعة بعبارة “أرسل لي الموقع”.