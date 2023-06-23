نجا طفل عمره ثلاث سنوات بأعجوبة بعد أن أغلقت الأم زجاج أبواب السيارة بطريقة عفوية، بينما كان يضع رقبته على زجاج الباب الخلفي.

وحينما اتجهت الأم نحو الباب الآخر فوجئت بأن طفلها لا يستطيع تحريك رقبته، وهو يجهش بالبكاء، ويكاد يصاب باختناق وعدم قدرة على التنفس.

وعلى الفور قامت بفتح باب السيارة الأمامي وأعادت تشغيل السيارة مرة أخرى وقامت بتحريك الزجاج الكهربائي حتى تم إنقاذ الطفل بمساعدة أحد الأشخاص.