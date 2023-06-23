شهدت تونس مرة جديدة، جريمة قتل فظيعة تضاف إلى جرائم عائلية أخرى شهدتها عدة مناطق في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وتفصيلاً، أقدم شاب على قتل أمه طعنًا بواسطة آلة حادة بمعتمدية جرجيس في محافظة مدنين جنوب شرق البلاد.

واعتمد الشاب بعد ارتكاب جريمته على تسليم نفسه، وبيّنت التحريات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية.

وكان كهل في محافظة سوسة الساحلية، قد أقدم على قتل زوجته الحامل والأم لأربعة أطفال، خنقًا.

والجدير بالذكر أن منظمات نسوية كانت أشارت إلى تسجيل نحو 17 حالة قتل مريبة للنساء في الفترة المتراوحة بين يناير ومايو الماضيين.