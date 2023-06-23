قامت السلطات البرازيلية المحلية، بتوقيف أعمال بناء في أحد ممتلكات نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في ولاية ريو دي جانيرو، بسبب انتهاكات بيئية قد تؤدي إلى فرض غرامة عليه تزيد على مليون دولار.

وأفاد مجلس بلدية المدينة الذي يقع على بُعد حوالي 130 كيلومتراً من ريو في بيان، بأن المشروع نُفذ دون تصريح بيئي، في عقار فاخر يملكه نيمار والمنتخب البرازيلي في أيرو رورال، في مانجاراتيبا.

ويُذكر أن السلطات المحلية اكتشفت مخالفات بيئية مختلفة، من خلال شكاوى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستخراج غير المصرح به للمياه من نهر، واستخراج المياه لتزويد بحيرة اصطناعية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أعمال حفر غير مصرح بها وعمليات إزاحة للأتربة والحجارة والصخور، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح بيئي.

وأكد مجلس المدينة أن الخطوة التالية ستكون تقييم المخالفات التي تم العثور عليها وفرض غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (حوالي 950 ألف يورو)، حسب التقديرات، ومع مراعاة الأضرار التي لحقت بالبيئة.

ويُشار إلى أن والد نيمار دا سيلفا سانتوس، كان موجوداً في العقار أثناء وصول السلطات لإجراء عملية التفتيش.

والجدير بالذكر أن نيمار اشترى العقار في العام 2016، ويقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي، ويضم مهبطاً للمروحيات ومنتجعاً صحياً و«ساونا» وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.