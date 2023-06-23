أحرز المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز هدفًا لغريميو في الفوز 3/1 على أمريكا مينيرو في الجولة الـ11 من الدوري البرازيلي، على الرغم من حاجته لطرف صناعي في الركبة.

وقام سواريز بالتوغل إلى منطقة الجزاء قبل أن يتلقى تمريرة عرضية من رينالو وضعها سواريز في مرمى أمريكا مينيرو ليتقدم غريميو 3/1 بعد أن كان متأخرا 0/1.

وظهر سواريز وهو يتألم ويتحامل على نفسه بعد تدخل من لوكاس كال لاعب أمريكا مينيرو، ولكنه سقط في الدقيقة 20 بعد التدخل وبدأ يصرخ ويمسك بركبته اليمنى قبل أن يعود للعب.

ولعب سواريز أمام أمريكا مينيرو حتى الدقيقة 83.

وكان ألبرتو غيرا رئيس غريميو قد كشف أن سواريز قد يضطر للخضوع لعملية زراعة طرف صناعي؛ بسبب إصابة يعاني منها في الركبة اليمنى.

وقال غيرا في فعالية مع مشجعي غريميو: “حالة سواريز خطيرة، وتستلزم زراعة طرف صناعي في الركبة”، لافتًا أنه يتناول الكثير من الأدوية ووصل لأقصى درجات التحمّل.

والجدير بالذكر أن رئيس النادي البرازيلي لم يعلق حول ما إذا كان سواريز، البالغ من العمر 36 عامًا، قرَّر الاعتزال أم لا.