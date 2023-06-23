أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ قريبا بعدما وصفه بأنه “ديكتاتور” مثيرا استنكار بكين، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

ووصف بايدن الرئيس الصيني بالديكتاتور حينما ساوى بين نظيره الصيني شي جينبينغ والزعماء “الديكتاتوريين” بينما كان يتحدث الثلاثاء خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة.

وردت وزارة الخارجية الصينية قائلة إن وصف الرئيس الأميركي للرئيس الصيني “بالديكتاتور” ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحافي، إن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات. وقالت ردا على سؤال بهذا الخصوص: “هذا الكلام من جانب الطرف الأميركي مناف فعلا للمنطق وغير مسؤول ولا يعكس الواقع”.