توفي وزير المواصلات الأسبق الدكتور ناصر السلوم اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن الدكتور ناصر ولد في المدينة المنورة عام 1358هـ، وتلقى تعليمه هناك، ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتقلد الوزير السابق مناصب عدة منها: مدير عام المشاريع في وزارة النقل ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، ووكيل وزارة المواصلات رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في عدد من الأجهزة الحكومية، وكان مفوض عام الجناح السعودي في معرضي أكسبو كندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما عين وزيراً للمواصلات وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.