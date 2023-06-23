يفكر نادي نيوكاسل في التعاقد مع لاعب وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز، على سبيل الإعارة، وذلك عقب إتمام صفقة انتقاله إلى الهلال والتي ينتظر إعلانها قريبا بشكل رسمي.

وأكدت تقارير أن صفقة انتقال نيفيز حُسمت لصالح الهلال، لكن نيوكاسل قد يُعيد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مبينة أن ملكية نيوكاسل لصالح صندوق الاستثمار يمكن أن تساعد في إتمام الصفقة.

وأشارت تقارير إلى أن الهلال أنهى صفقة ضم نيفيز مقابل 55 مليون يورو؛ لتنتهي مسيرة اللاعب بعد 6 مواسم قضاها في صفوفه، خاض خلالها 253 مباراة في جميع المسابقات وسجل 30 هدفًا ومنح 13 تمريرة حاسمة.