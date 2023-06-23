رُبما الخُطى ثقيلة على طريق الحُلم، لكِن لذّة الوصول للنهاية المُشرقة تستحق كُل هذا التعب، هكذا كان آخر شيء كتبته الطالبة أمل مع نهاية امتحانات الماجستير قبل وفاتها .
الطالبة أمل التي تواصل مسيرتها التعليمية وتسعى للحصول على الماجستير، أبكت رواد مواقع التواصل بعدما اختتمت مسيرتها الجميلة بعبارات ممزوجة بقوة الإرادة والسعي للوصول إلى وجهة مشرفة، تفتخر بها عائلتها وتحقق بها حُلمها.
وكتبت أمل بعد امتحانات نهاية العام الدراسي على حسابها الرسمي في تويتر مرفقة بأوراق حَملت أسمى معاني الفخر :” ربما الخُطى ثقيلة على طريق الحُلم، لكِن لذّة الوصول للنهاية المُشرقة تستحق كُل هذا التعب”، ولكنها لم تعلم أنها ستنال درجاتها العليا عند ربِها بإذن الله، تاركة سيرة طيبة عطِرة ومسيرة تعليمية مشرفة خلفًا لاسمها في الدنيا .
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة التي كتبتها الطالبة بعبارات ممزوجة بالحزن على رحيلها، حيث نعى أحدهم أمل قائلاً: الله يعوض شبابها بالجنة، ويجعل علمها طريقًا تلتمسه للجنة يا رب العالمين، الله يرحمك يا أمل ويغفر لك.”
رحمها الله وغفرالله له اللهم صبرنا فراقها يارب على وفاة أحتي ي رب💔😭
رحمها الله وغفرالله له اللهم صبرنا فراقها يارب على وفاة أحتي ي رب💔😭
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها
الله يرحمك امل
الله يرحمها
الله يعوض شبابها بالجنة، ويجعل علمها طريقًا تلتمسه للجنة يا رب العالمين، الله يرحمها ويغفر لها.
جثى على ركبتيه بجوار جثمان زوجته
بعد أن توفاها الله .. وهو يحتضنها ويبكي وهو يقول :
موت ياموت .. موت
موت ياموت ..
كان يردد هذه العبارة بحرقة قلب وحزن شديدين
وعيناه تذرف الدموع
على فراق رفيقة دربه ..
الله .. ما أصعب الفراق
ما أصعب الرحيل .. حينما نغادر .. أو يغادرنا عزيز
عسى الله أن يربط على قلوبنا ..
ويجمعنا بهم في جنة الخلد .
الله يرحمها